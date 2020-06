Backe, backe Gatsch-Kuchen

Kreativ-Workshops " Cage and Kids"

für Kinder zwischen 7 und 12 Jahren, Teilnahme frei (inkl. Nachmittagsjause dank Unterstützung durch die Jugendorganisation Bund Europäischer Jugend / Junge Europäische Föderalisten BEJ/ JEF, www.jef.at)

Samstag, 14. April, 14 bis 18 Uhr

freiraum quartier21 INTERNATIONAL,

quartier21/ MuseumsQuartier Wien, Museumsplatz 1, 1070 Wien





Ausstellung "MEMBRA DISJECTA FOR JOHN CAGE. Wanting to Say Something About John"

Bis 6. Mai, täglich 10 bis 19 Uhr

Eintritt frei

freiraum quartier21 INTERNATIONAL,

quartier21/ MuseumsQuartier Wien, Museumsplatz 1, 1070 Wien





Anmeldung für die Workshops sowie zu Führungen für Gruppen:

Elisabeth Hajek (Koordination freiraum quartier21 INTERNATIONAL)

Telefon: (01) 523 58 81-1717

ehajek@mqw.at