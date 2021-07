Baby-Scheiße führte zum Erfolg

Xenia Boulamatsis klappt den kleinen Gartenzwerg in der Leibesmitte nach hinten -und zum Vorschein kommt ein Gitter. "Das ist unser Gartenzwerg-Griller", beginnt sie mit Schwyzerdütsch vor der Präsentationstafel am Gang zu erklären. Drinnen vor der Jury aus hochrangigen Wirtschaftsleuten (u. a. Micrososft-Österreich-Geschäftsführerin Petra Jenner, Martin Winkler von Oracle u. a.) wird natürlich Englisch vorgetragen und mit den Fachleuten diskutiert. Sophia Zgraggen, Virginia Borruso, Alexandra Brunner und Dunladda Moragon und ihre Kollegin können nicht nur alle Kalkulationen schlüssig erläutern. Die rund 70 Zentimeter großen Zwergengriller würden auch einem Trend zur "Vermenschlichung" des Designs von Haushaltsgeräten entsprechen. Sie entkräften auch humorvoll die skeptische Haltung des BCG-Vertreters, wonach Grillen doch eher ein Männer-Hobby wäre. "Bei uns in der Schweiz gehen vor allem Studierende gern zum Grillen an den See, auch viele Frauen. Außerdem wollen wir mit unserer Linie Niemand ist lustiger als wir vielleicht osgar mehr Frauen zum Grillen bringen."