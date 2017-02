Auf die Frage, „was würdet ihr bauen, wenn ihr die Seestadt Aspern selber gestalten dürftet?“, antworteten Kinder aus diesem großen Stadterweiterungsgebiet am Rand von Wien u.a.: einen Skaterpark, einen Fußballplatz neben der Schule, Sportplatz, Kaffeehaus, Schule plus Busstation, Einkaufsmöglichkeiten, ein Bungee-Jump-Hotel, eine Bäckerei und eine Schule, mein Wohnhaus mit einem Balkon, einen Flughafen, ein Boot, ein Hochhaus, ein Hotel mit Schwimmhalle, ein Haus mit einem Schwimmbad mit der größten Rutsche der Welt, was zum Wohnen mit Garten, Bäume, Wiese und viel zum Spielen...

Die Antworten gaben sieben- bis zehn-jährige Kinder der Volksschule der Seestadt Aspern. Mittwoch und Donnerstag (15. und 16. Februar 2017) haben rund zweieinhalb dutzend Kinder diesen Stadtteil teils komplett neu erfunden und gemeinsam mit einer Architektin und einem Architekten aus verschiedensten Materialien eigene Modelle gebastelt. Das fanden – so die Aussagen einiger – „recht toll“. Das Architektur-Duo wollte mit diesen Workshops Kindern auch diesen Beruf und seine Aufgaben nahe bringen, um zu sagen und zeigen, wie sehr Architektur unser aller und ihr tägliches Leben prägt.

Aus den eigenen Ideen und Modellen entstand – gemeinsam mit den Profis ein Modell ihres eigenen Stadtteils. Für ihren tollen Einsatz erhielten alle Kinder eine Urkunde als zertifizierte Jungarchitektin bzw. Jungarchitekten. Das M.A.I.S Team (mobile architecture and interior design studio) betreut diese Workshops ehrenamtlich.

Weiterführende Infos:

M.A.I.S.-Team

http://campus-seestadt.at/