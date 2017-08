Kinder haben wieder für eine Woche lang das Kommando über Volkshalle und den halben Arkadenhof des Wiener Rathauses übernommen. Sie betreiben ihre Stadt „Reinins Rathaus“ im Rahmen des wienXtra-Ferienspiels – vom Post austragen übers Gasthaus bis hin zu den Regierungsgeschäften.

Foto: Heinz Wagner Dabei sind in diesem Jahr vom ersten Tag an nicht nur die gewählten StadträtInnen und BürgermeisterInnen sowie die Abgeordneten aller Bereich aktiv, schon am Montag wurde ein Volksbegehren gegen ein neu erlassenes Gesetz gestartet. Das Gasthaus muss demnach mobile Verkäuferinnen und Verkäufer mit Bauchladen beim Marktamt anmieten. Das störte nicht nur die MitarbeiterInnen des Gasthauses, sondern auch drei Redakteurinnen der Tageszeitung. Sie griffen das Thema auf.

Foto: Heinz Wagner Brennendstes Problem aber waren – wie fast immer – zu wenige Jobs und zu lange Schlangen beim Arbeitsamt. Dem nahm sich die neugewählte Regierung – sieben Parteien hatten kandidiert – an und erließ eine Verordnung über Mindest- und Höchst-Arbeitszeiten. Beide sollen Arbeitsplätze schneller frei machen. Andererseits klagen manche Bereiche, dass der schnelle zwangsweise Wechsel des Personals neue Probleme schaffe. Und da die meisten lieber arbeiten als Geld ausgeben, wurde auch noch eine Reichensteuer eingeführt.

Foto: Heinz Wagner Die Bürgerinnen und Bürger der Kinderstadt „Rein ins Rathaus“ treffen täglich aber auch auf Politikerinnen und Politiker des „großen“ Wien – von BezirksrätInnen über StadträtInnen (am Montag Jürgen Czernohorszky, am Donnerstag Sandra Frauenberger – und ma Mittwoch Bürgermeister Michael Häupl.