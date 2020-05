All-ein?!! - Musikalischer Flug durch vier (Märchen-)Welten

Im Hintergrund ein von der Sonne beschienener, rötlich-braun scheinender Kaktus in einer Wüste dazu orientalisch klingende Musik, ein magisch wirkender Wald löst das erste Bild ab. Zu fernöstlichen Klängen taucht eine bunte Blumenwiese auf. Ein großer Karton "wandert" nun in die Mitte der Bühne. Ein weißer Schöpflöffel blickt aus der Kiste. Ihm folgt eine Tänzerin ( Melanie Fleck). Sie beginnt zu erzählen - von ihrer fliegenden Schachtel, Geschichten und Lieder, die sie in dieser - und dort wiederum oftmals in kleinen Schächtelchen - sammelt.

Bei der geschilderten Szene, in die die Tänzerin noch das eine oder andere Kind auf die Bühne bitten wird - handelt es sich um das erste Viertel einer Reise durch Fantasiewelten. "All-ein?!!" heißt das Stück "elementaren Musiktheaters" für Menschen ab 6 Jahren, das am Konservatorium entwickelt wurde - von Studierenden der Musikpädagogik. Unterstützt von Kolleg_innen aus ihrer sowie einer weiteren Abteilung, jener des Masterstudiengangs Kunsterziehung zeigen die vier Komponist_innen, Regissseur_innen und Hauptdarsteller_innen ihr Stück am Donnerstag im Dschungel Wien - es ist dies der Vor-Auftakt zum Kinder- und Jugendprogramm des Europatages im Wiener MuseumsQuartier (detailliertes Programm, siehe Link unten).