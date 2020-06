Aktionistisch

Hier einige spannende Aktionen rund um Lesen:

Zu Reisen in und mit Büchern lädt häufig der Kinderplanet Kirango in Wiens Hauptbücherei.

In einigen Zweigstellen der städtischen Büchereien Wien steigt das Lesofantenfest mit Lesungen, Theater und Mitmach-aktionen.

Aktionen und Workshops bietet auch die Bücherbühne im Kinderliteraturhaus.

Die diesjährige Kinderliteraturwoche im WuK (7.–19. Okt.) dreht sich um Comics.

Die Grazer städtischen Büchereien bieten unter dem Fantasienamen LABUKA viel Programm für Kinder.