In einer zweiten Szene hält das Internet Einzug in den Haushalt eines alten ländlichen Ehepaars. Fankha, die Schöpferin des Stücks Add me! Post me! Like me! Schlüpft in die Rolle des anfangs eher bübisch wirkenden alten Hans-Jakob, Partner der strickenden Babettle ( Maureen Kägi).

Nach Vereinsamung und Neueinstieg spielt das Web 2.0 in der nächsten Szene die Plattform für die offensive (Selbst-)Darstellung. Fankha als tatütata-Lady lässt sich vom Aufstehen weg live auf die Screens übertragen - um laufend (Lebens-)Tipps übers Netz ausstrahlen zu lassen. Hier reiht sich auch eine Tanzperformance von Fankha und O'Gorman auf der kleinen Bühne im Theater Drachengasse ein. Und der Gedankenanstoß, sich doch selbst zu finden und nicht die eigene Kreativität aufzugeben, "weil's im Netz eh schon alles gibt". Und das live und nicht via Internet…

Eine streckenweise recht (selbst-)ironische Auseinandersetzung mti dem eigenen Verhalten in diesen "unendlichen Weiten"....