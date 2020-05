Abschluss mit LIVE Show der Rockband EUROPE, Kate Ryan, dem König und vielen Tränen von 40.061 Pfadis

" Jamboree" - Was ist das denn?? Theoretisch kommt dieses Wort aus dem Swahili und bedeutet "Friedliches Treffen aller Stämme". Praktisch ist es das größte Zusammenkommen von PfadfinderInnen aus der ganzen Welt und findet alle vier Jahre auf einem anderen Kontinent statt. Hier, auf dem 22. World Scout Jamboree 2011 in Schweden, sind zwar nicht alle Nationen, aber doch unglaublich viele vertreten - genau genommen 166!

Es mag kitschig klingen, aber wir sind hier wirklich eine große, glückliche Familie. Gemeinsam latschen wir durch den Regen, wälzen uns im Dreck, ziehen uns Splitter in die Finger, frieren uns in dünnen schlafsäcken alle möglichen und unmöglichen Gliedmaßen ab und ziehen uns "irreversible" blaue Flecken zu. Alles in allem handelt es sich also um ein "Pfadi-Event" erster Güte.

39.000 Scouts aus aller Herren Länder sind zu diesem Familientreffen gekommen, die Amtssprachen sind Englisch und Französisch. Bei dierer schier unüerschaubaren Menge an Verwandten freut man sich nicht nur über Treffen mit bislang unbekannten "Großcousinen" von anderen Nationen, man jubelt auch wenn man "Geschwistern" aus Österreich über den Weg läuft.

Das ganze Jamboree singen wir sehr treffend: "I've got a brother that I've never met, I've got a sister that's not introduced to me yet." Diese Zeiten unseres Lagerliedes "Changing the World" ( D. Lemma, P. Klang) ist nicht nu rein Wurm im Ohr!