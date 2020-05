700.000 ziehen durch die Länder

Deutschland

Zum 54. Mal sind heuer Sternsinger/innen in Deutschland unterwegs. „Klopft an Türen, pocht auf Rechte!“ heißt das Leitwort der diesmaligen Aktion Dreikönigssingen, bei der in allen 27 deutschen Bistümern wieder 500.000 Mädchen und Buben in den Gewändern der Heiligen Drei Könige von Tür zu Tür ziehen werden. Neben der Förderung der Kinder-Hilfsprojekte zählen der Einsatz für die Rechte von Kindern weltweit zu den Aufgaben des deutschen Kindermissionswerks.

Tschechien

In Tschechien hat das Sternsingen in der Neuzeit eine kurze Tradition. Erst nach der Wende war es möglich, die während des "Sozialismus" fast in Vergessenheit geratene Sternsingertradition wieder ins Leben zu rufen. Zum ersten Mal gingen die drei Könige mit dem Caritas-Logo im Jahre 2000 auf die Straße. Heuer sind rund 50.000 Freiwillige, vor allem Kinder, in ganz Tschechien unterwegs.

Slowakei

Bei unseren östlichen Nachbarn wird die Sternsingeraktion von der slowakischen Partnerorganisation der Katholischen Jungschar, eRko, durchgeführt. eRko ist die zweitgrößte Kinderorganisation in der Slowakei. Seit 1995 wird die Sternsingeraktion unter dem Namen „ Dobra Novina“ („Die gute Nachricht“) durchgeführt. 26.000 Kinder ziehen im Rahmen von „ Dobra Novina“ durchs Land und unterstützen mit den Spenden Projekte in Afrika.

Italien

Auch in Südtirol wird die Sternsingeraktion von der Katholischen Jungschar getragen. Jedes Jahr überbringen Sternsinger/innen Segenswünsche für das neue Jahr und sammeln Spenden für notleidende Menschen. Damit engagieren sich die Kinder und Jugendlichen für rund 100 caritative Projekte weltweit.

Schweiz/ Lichtenstein

In der Schweiz und in Lichtenstein organisiert das Kinder- und Jugendmissionswerk von Missio Schweiz-Liechtenstein das Dreikönigssingen. Das Sternsingen hat sich in der ganzen Schweiz verbreitet und erfreut sich immer größerer Bekanntschaft und Beliebtheit.

Sternsinger_innen sind auch in vielen anderen Ländern unterwegs - allerdings nicht landesweit organisiert, unter anderem in Belgien, Frankreich, Slowenien, Ungarn und Polen.