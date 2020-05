15-jährige wurde Meisterin im "Verrückten Labyrinth"

Der Online-Kinder-KURIER führte mit der Siegerin ein kurzes Interview per eMail. In diesem antwortete Vera Arnold: "Vor ein paar Jahren lernte ich das Spiel erstmals kennen, aber erst eine Woche vor dem Wettkampf fing ich an, mit meiner Schwester (die ebenfalls am Turnier teilnahm) zu üben. Ich finde es sehr wichtig bei diesem Spiel, dass man sich die verschobenen Wege vorstellen kann."



Ob sie die Zuschauerinnen und Zuschauer irritiert hätten, wollten wir noch wissen, was die Siegerin so beantwortete:

"Weil ich mich nur auf das Spiel konzentrierte, machten mir die Zuschauer nichts aus. Aber einmal hätte ich fast einen falschen Spielzug gemacht, der mir den Sieg gekostet hätte."



Sie selbst geht noch ein Jahr auf die Max-Weishaupt-Realschule in Schwendi. "In meiner Freizeit spiele ich Klarinette und kegle im Verein. Außerdem singe ich im Jugend- und Kinder-Chor(JuKi) und bin bei den Ministranten. Ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen. Deshalb ich liebe Tiere und möchte ich einmal Tierärztin werden."