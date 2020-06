Kikeriki für das Zweinutzungs huhn

Auch ein Kernproblem der Eierproduktion – die Tötung aller männlichen Küken – wurde überdacht. War es früher selbstverständlich, Henne und Gockelhahn gemeinsam zu nutzen, so waren bei der auf schnell und billig ausgerichteten Lebensmittelindustrie der letzten Jahrzehnte nur noch Hochleistungshennen gefragt. Die männlichen Küken werden, was viele Kunden nicht wissen, gleich nach dem Schlüpfen, weil wertlos, per Fließband direkt in den Schredder transportiert.

Das neue Modell geht einen anderen Weg, wie er in der Vergangenheit einmal Normalität war: Henne und Hahn werden gleichermaßen genutzt. Im Zuge von Feldversuchen konnte man feststellen, dass zurzeit das „Moosdorfer Haushuhn“ am besten den Ansprüchen einer Zweifachnutzung – Eier und zugleich Fleisch zu liefern – entspricht. „Man muss nur in Kauf nehmen“, sagt „Ja! Natürlich“-Chefin Martina Hörmer, „dass die Hennen weniger und nur mittelgroße Eier legen.“ Auch einige wenige andere Produzenten, vor allem der Steirer Toni Hubmann, der bekannt ist für seine Freilandeier-Vermarktung, bemühen sich heute wieder um eine Zweifachnutzung der Hühner. Es wird aber zunächst einmal nur in kleinem Rahmen produziert. Martina Hörmer hingegen will mit ihren „Moosdorfern“ bald im großen Stil ins Regal gehen.