Die Frau, die ihre Jungfräulichkeit verkauft

"Ich tue das, weil ich meine Familie liebe", antwortet Katherine Stone auf die Frage, warum sie ihre Jungfräulichkeit auf derart bizarre Weise verlieren will. Die 21-Jährige US-Amerikanerin, die unter anderem in der CNN-Reihe "This Is Life" von Journalistin Lisa Ling porträtiert wurde, begab sich kürzlich in die Hände eines Bordellbesitzers. Doch die junge Frau will nicht als Prostituierte arbeiten - sie bietet ihre Jungfräulichkeit gegen Bezahlung zum Kauf an.