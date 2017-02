Junge Lotto-Millionärin will Lotterie verklagen

Geld allein macht nicht glücklich. Den Wahrheitsgehalt von diesem Satz bekam Jane Park aus Edinburgh in Schottland am eigenen Leib zu spüren. Mit gerade einmal 17 Jahren gewann die heute 21-Jährige die Summe von einer Million Pfund (umgerechnet rund 1,2 Millionen Euro) im Lotto. Mit dem Geld gönnte sie sich unter anderem zwei Eigentumswohnungen, ließ sich die Brüste vergrößern und ihre Lippen aufspritzen. Glücklich ist Park aber heute nicht. "Manchmal fühlt es sich an, als habe der Lotteriegewinn mein Leben ruiniert", sagte sie dem britischen Mirror. Sie stehe oft unter Stress und finde auch keinen Partner, der nicht nur hinter ihrem Geld her sei.

Freizüger Umgang mit Gewinn

Darum überlegt Park nun, die Lotterie-Gesellschaft Camelot zu verklagen. Im Moment liegt das Mindestalter für Lottospielen bei 16 Jahren. Park plädiert dafür, dieses auf 18 Jahre anzuheben. Rückblickend bereut Park, die sich auf ihren Social Media Accounts sehr freizügig gibt, dass sie ihren Gewinn öffentlich gemacht hat. So ließ sie sich vom britischen Sender BBC ein Jahr lang für die Dokumentation "Teenage Millionaire: The Year I Won the Lottery" (auf Deutsch: "Teenager-Millionär: Das Jahr, in dem ich in der Lotterie gewann") begleiten.

Suit n hings X pic.twitter.com/QFLhzF7fAG — jane sexual park (@janeparkx) 5. Februar 2017

Trailer zu "Teenage Millionaire: The Year I Won the Lottery"

Die Lotterie-Gesellschaft sagte hingegen, dass sie Park stets ihre Unterstützung im Umgang mit ihrem Geld angeboten habe. Es sei aber die Entscheidung der Gewinner, ob sie diese Hilfe in Anspruch nehmen wollen. Die Altersgrenze für das Lottospielen sei auf jeden Fall eine Angelegenheit des Parlaments.