Jugendliche: Handy oft wichtiger als Sex

Fast zwei Drittel der im Rahmen einer Forsa-Studie befragten Teenager gaben an, lieber eine Woche auf das Fernsehen zu verzichten als auf ihr Handy. 60 Prozent aller Befragten war das Telefon wichtiger als ihr Liebesleben - bei den Frauen gaben sogar 70 Prozent an, eher auf Sex als auf das Handy verzichten zu können.



Mädchen scheinen auch allgemein eine besonders intensive Beziehung zu ihrem Mobiltelefon zu pflegen: Nur 39 Prozent der befragten jungen Frauen konnten sich vorstellen, eine Woche lang gänzlich auf das Handy zu verzichten, bei den jungen Männern war dazu immerhin gut die Hälfte bereit. Einfacher fiel den Teenies, die Finger vom Alkohol zu lassen: 88 Prozent der Befragten gaben an, darauf häufiger zu verzichten als auf ihr Handy.