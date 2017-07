Judo-Olympasiegerin von 1992 heiratete Finalgegnerin

Die spanische Judo-Olympiasiegerin von 1992 Miriam Blasco und ihre damalige Final-Gegnerin Nicola Fairbrother sind ein Paar fürs Leben. "Nicola und ich sind seit eineinhalb Jahren verheiratet", verriet Blasco dem spanischen Fernsehen.

Die 53-Jährige, die vor 25 Jahren in Barcelona als erste Spanierin überhaupt olympisches Gold geholt hatte, erklärte in der Nacht zum Dienstag dem Sender "RTVE", bei der Heirat habe man nicht nur Ringe, sondern auch die jeweiligen olympischen Medaillen von 1992 ausgetauscht. Sie sei mit der Britin schon seit 22 Jahren zusammen, erzählte Blasco. Die Beziehung der Rivalinnen in der Gewichtsklasse bis 56 Kilogramm war allerdings bisher in der Öffentlichkeit nicht bekannt gewesen.

Aufnahme aus 1992: Miriam Blasco vs Nicola Fairbrother: