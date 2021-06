CDU-Politikerin prangert Sexismus in Partei an

Bis vor ein paar Tagen kannten wohl die wenigstens Jenna Behrends. Jetzt weiß fast jeder: Behrends ist eine junge CDU-Politikerin aus Berlin. Und Behrends hat in ihrer Partei Sexismus erfahren. Ein Thema, über das nun zumindest nicht mehr geschwiegen wird.

Mut. Wer mit Frauen über Jenna Behrends spricht, der hört oft dieses Wort. Denn großer Mut gehörte wohl dazu, als die 26-jährige CDU-Politikerin aus Berlin am vergangenen Freitag in einem offenen Brief, dem sie auf der Online-Plattform Edition F publiziert hat, (hier nachzulesen) den Sexismus in ihrer Partei anklagte. Sexismus, das ist jetzt ein Thema. Ein anderes sind Gerüchte über Affären, die sie angeblich mit anderen CDU-Politikern habe. "Was jetzt losgetreten wurde, das schockiert mich nachhaltig", sagt Behrends.

Denn es lenkt ab - davon, worum es eigentlich geht. Sexismus. In der Gesellschaft, im Job, in der Politik. Den machte die junge Politikerin öffentlich - schrieb etwa von einem Berliner Senator, der sie als "große süße Maus" bezeichnete. "Warum ich nicht mehr über den Sexismus in meiner Partei schweigen wil", betitelte sie ihren Text.