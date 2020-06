Jeder lernt und denkt ein wenig anders

Wie müsste sich dann die Rolle der Lehrer ändern?

Sie sollten Kinder nicht motivieren wollen, sondern selbst motiviert sein. Das reicht völlig. Zum Motivieren anderer hat Goethe das Entscheidende gesagt: "Man ahnt die Absicht und ist verstimmt." Wir haben in den Schulen ein enormes Übermaß dieser zudringlichen Absicht des Lehrkörpers, die den Lernkörper – die Schüler – nachhaltig verstimmt.

Und was macht dann den Lehrer der Zukunft aus?

Schüler brauchen Vorbilder. Aber das können nicht allein Lehrer sein. Künftige Lehrer sind auch Menschensammler. Sie holen interessante Erwachsene in die Schule, z. B. Mediziner, die über den menschlichen Körper mehr erzählen können als eine Unterrichtseinheit. Gute Lehrer sind auch Scouts, die mit Kindern aus dem Basislager Schule in die Welt hinausgehen, und nicht zuletzt sind sie Meister des Übens.

Ein Anhänger der Reformpädagogik lobt das Üben?

Ja. Das ist leider in Verruf geraten. Üben ist im Laufe des Industriezeitalters halbiert worden: Ursprünglich war es Wiederholen und Variieren und immer in der Nähe zum Aus-Üben. Geblieben ist bloßes Wiederholen. Dagegen sträuben sich gerade die Jugendlichen. Wir sollten das Üben wiederentdecken, indem wir es erweitern. Jeder übt auf seine Weise. Das ist ein Kern von Individualisierung. Jeder braucht dafür seinen besonderen Spielraum. Übrigens auch die Lehrkräfte. Sie sollten sich nicht mehr als Stoffvermittler verstehen. Ich finde sogar, sie sollten ein Gelübde ablegen, dass sie das Wort "Stoff" den Dealern überlassen und sich vom klein gemahlenen Schulstoff verabschieden. Der führt zum Bulimie-Lernen. Es geht um die Eigenart der Stoffe, Geschichten und vor allem der Menschen. Vielfalt ist das Motto für die Zukunft.

In der Praxis bedeutet Reformpädagogik oft, dass Schüler allein gelassen werden.

Leider. Dann sagen manche Lehrer: "Macht mal, ich geh’ solange einen Kaffee trinken." Es ist tatsächlich eine Berufskrankheit vieler Lehrer, nicht als selbstbewusste Erwachsene aufzutreten, sondern als Untermieter in der Welt, die sagen: "Diesen Stoff müssen wir durchnehmen." Wenn dann das Müssen aufgegeben wird, ist nicht mehr viel da. Lehrer sollten begeistern und anstecken, nicht nur sagen: "Das steht im Lehrplan" und alle spüren, es interessiert sie ja gar nicht. Welche Wirkung geht denn von solchen Lehrern aus? Im Laufe der Zeit wird die Schule und alles, was sie durchnimmt, den Schülern immer mehr egal. Darin sehe ich das Hauptproblem, dass Schulen und immer häufiger Unis Gleichgültigkeit bewirken.

Wie kann ein Kind seine Potenziale entdecken und fördern?

In der 5. Klasse AHS haben deutsche Schüler sage und schreibe 14 Fächer. Keiner kann zu all dem interessiert "Ja" sagen. Schüler sollten das Recht haben, "Nein" sagen können, sonst siegt der Bluff. Die grundlegenden Kulturtechniken Lesen, Schreiben und Mathe entwickelt man am besten in der Praxis, also beim Aus-Üben. Lernen muss mit Tätigkeiten verbunden werden. Schüler brauchen Begegnungen, um ihre Fähigkeiten zu entdecken. Also raus in die Welt und sich dann im geschützten Raum der Schule auf ein paar Dinge wirklich konzentrieren. Allerdings wird eine Schule der Vielfalt und der starken Individuen nur gelingen, wenn sie auch Zugehörigkeit verspricht und Gemeinschaft schafft.