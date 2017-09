Am 12. September ist US-Präsident Donald Trump zum neunten Mal Großvater geworden (kurier.at berichtete). Dieses Mal freute sich Sohn Eric Trump über Nachwuchs. "Lara und ich sind begeistert, dass wir die Geburt unseres Sohnes Eric 'Luke' Trump um 8.50 Uhr heute früh bekanntgeben können", twitterte der 33-Jährige an diesem Tag. Dazu stellte er ein Foto, auf dem das schlafende Baby zu sehen ist. Eric und Lara sind seit 2014 verheiratet, es ist ihr erstes Kind.

.@LaraLeaTrump and I are excited to announce the birth of our son, Eric "Luke" Trump at 8:50 this morning. pic.twitter.com/b8zRSktcd8 — Eric Trump (@EricTrump) 12. September 2017

Grammatikalischer Fauxpas

Vergangenen Dienstag teilte Ivanka Trump auf Twitter ein Bild von sich, das sie mit ihrem neugeborenen Neffen Luke zeigt. Darüber stand geschrieben: "Beim Kuscheln mit meinem Neffen Luke … der beste Teil eines ansonsten unglaublichen Tages!"

Cuddling my little nephew Luke... the best part of an otherwise incredible day! pic.twitter.com/8Ci5SD1VJ8 — Ivanka Trump (@IvankaTrump) September 19, 2017

Es dauerte nicht lange, bis die Internetgemeinde Ivanka Trump darauf hinwies, dass das Wort "ansonsten" in diesem Zusammenhang keinen Sinn ergibt.

Words mean things. This makes no sense, dude. — ????Hollie???? (@holliesplaining) September 20, 2017

I've been scrolling to see if anyone caught the "otherwise." What?! So other than holding this kid, your day was great? — Aggrieved and Bougie (@CandaceMQZ) September 20, 2017

I just KNOW she's sitting there like: pic.twitter.com/quoJRMzyVN — Scooby Snack (@Shade_and_Quips) September 20, 2017

Do you understand what 'otherwise' means? — Simon ???? (@Camden_Woods) September 19, 2017

Auch von Model Chrissy Teigen, die für ihre Seitenhiebe auf Twitter gegen Donald Trump bekannt ist, bliebt dieser Fauxpas nicht unbemerkt: