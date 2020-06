iTunes Match jetzt auch in Österreich

Still und heimlich hat Apple seinen Musikdienst nun auch hierzulande freigeschaltet. Um 24,99 Euro pro Jahr können User alle Songs, die sie in iTunes importiert haben, in die Cloud synchronisieren. Der Service hatte bei seinem US-Start für Aufsehen gesorgt, da auch illegal erworbene Tracks in guter Tonqualität sämtlichen eigenen Apple-Geräten zur Verfügung gestellt werden.



iTunes Match ist unabhängig vom in iCloud vorhandenen Speicherplatz. Im Gegensatz zu vergleichbaren Services wie Google Music oder Amazon müssen die eigenen Songs nicht auf die Cloud-Server des Konzerns hochgeladen werden. Vielmehr prüft die iTunes-Software, ob die auf der Festplatte vorhandenen Songs auch auf den Apple-Servern verfügbar sind und synchronisiert sozusagen nur den Titelnamen. Dadurch soll der Abgleich um ein Vielfaches kürzer dauern als bei anderen Cloud-Services. Titel, die das System nicht im Apple-Angebot findet, werden tatsächlich hochgeladen.