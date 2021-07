Ist sie Donalds Albtraum?

Donald Trump passt da perfekt ins Portefeuille der toughen Seniorin. So stand sie auch der Yoga-Lehrerin Karena Virginia zur Seite, als diese vergangenen Donnerstag im Rahmen einer Pressekonferenz unter Tränen erzählte, dass Trump sie im Jahr 1998 beim Tennisturnier US-Open in News York ungefragt an der Brust berührt hätte.

Glorias Rolle in all diesen Fällen: zu trösten, vor allem aber Stärke zu demonstrieren. Trump bezeichnete seine Anklägerinnen nämlich als "Lügnerinnen" und kündigte an, dass er sie alle nach der Wahl am 8. November vor Gericht bringen werde. Allred erwiderte darauf nur, dass sich die Frauen nicht einschüchtern lassen würden. Und wies darauf hin, dass der Milliardär in etwaigen von ihm angestrengten Verfahren selber unter Eid aussagen müsste: "Seien Sie vorsichtig mit dem, was Sie sich wünschen, Mr. Trump".