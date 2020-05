Israel: Tausende Kreditkarten im Netz

Internationale Hacker haben geheime Informationen zu tausenden israelischer Kreditkarten im Netz veröffentlicht. Die israelische Zentralbank bestätigte am Dienstag, es handle sich um etwa 15.000 Karten drei verschiedener Firmen. Die Unternehmen hätten die betroffenen Kreditkarten bereits identifiziert und blockiert.



Saudische Hacker hatten die geheimen Daten nach Medienberichten am Montagabend auf einer israelischen Sport-Netzseite veröffentlicht. Über einen Link konnten die Informationen auf Pastebay.com gelesen werden. Den Berichten zufolge wurden die Kreditkarten-Details, Namen, Adressen, Telefonnummern sowie Identitätsnummern tausender Israelis preisgegeben.



Erst im November war es in Israel zu einer schweren Computerpanne gekommen. Die Websites mehrerer Regierungs- und Sicherheitsorganisationen waren nach einem Totalabsturz stundenlang lahmgelegt. Die internationale Hackerorganisation " Anonymous" hatte der israelischen Regierung vorher mit einem Angriff gedroht. Die israelischen Behörden dementierten jedoch damals Berichte über eine Hacker-Attacke und erklärten den Vorfall mit einem technischen Fehler.