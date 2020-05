iPhone: Schlechtester Empfang aller Handys

Statistisch betrachtet ist das iPhone 5 das schlechteste Smartphone am Markt. In der internen technischen Auswertung hat ein heimischer Anbieter die sogenannte „Dropped Call Rate“ (DCR) in seinem Netzwerk analysiert. Der Betreiber wollte wissen, wie häufig mit verschiedenen mobilen Endgeräten Verbindungen abreißen.

Dem KURIER liegt die exakte Auswertung der Monate September und November 2012 vor. Das November-Ranking – wie oft reißt bei einem Smartphone die Verbindung ab – wird vom iPhone 5 angeführt; gefolgt von iPhone 4s, iPhone 4, iPhone 3s und iPhone 3. Beim iPhone 5 beträgt die DCR zwischen 1,5 und zwei Prozent. Der direkte iPhone-5-Konkurrent, das Galaxy S III, reißt mit 0,8 bis maximal 1,1 Prozent DCR fast um die Hälfte weniger oft ab. An der sechsten und siebenten Stelle folgen das Samsung Galaxy S und Galaxy Ace. Die niedrigste DCR-Rate überhaupt hat übrigens das Einsteiger-Handy von Nokia, das 2720.