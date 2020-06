iPhone-Apps können Fotos ausspionieren

Auch wenn Apple bei der Überprüfung der Apps, die im App Store zugelassen werden, strenge Kontrollen durchführt, sei nicht klar, ob diese auch kontrollieren, ob gewisse Apps diese Foto-Lücke ausnutzen, heißt es in dem Bericht. Laut einem Bericht von "The Verge" will Apple die "unbeabsichtigte Lücke" schließen. Das sollen "Insider" bestätigt haben, denn Apple gab dazu bisher keine Stellungnahme ab.



Der Datenschutz bei Apples iOS-Software für iPhone und iPad war bereits vor wenigen Wochen in die Kritik geraten. Damals wurde das Online-Netzwerk Path dabei erwischt wurde, dass seine App komplette Adressbücher von Nutzern unverschlüsselt auf die eigenen Server kopierte. Die Nutzer wurden davon nicht unterrichtet. Path zufolge soll den Mitgliedern damit die Suche nach Bekannten bei dem Netzwerk erleichtert werden. Anschließend wurde bekannt, dass auch andere Apps sich ähnlich verhalten. Apple betonte, das Vorgehen von Path verstoße gegen die App-Store-Regeln und kündigte an, das Schlupfloch zu schließen.