iPhone 5 zerlegt: iFixit stellt gute Noten aus

Das neue Smartphone unterscheidet sich im Aufbau laut ifixit deutlich von den direkten Vorgängern 4 und 4S. Die Bauweise erinnert demnach mehr an das iPhone 3G und 3GS. Die deutlichste Veränderung im Vergleich zum iPhone 4 ist die Position des Akkus.

Jener liegt nun direkt an der Vorderseite, was es auch einfacher macht, ihn auszuwechseln. Laut iFixit handelt es sich bei dem neuen iPhone um "das am einfachsten reparierbare iPhone seit langer Zeit".

Dazu trägt auch bei, dass sich das Display relativ einfach auswechseln lässt. Es brauche lediglich einen (proprietären) Pentalobe-Schraubenzieher und einen Saugknopf. Das Display ist somit das erste Bauteil, das man beim Öffnen abnimmt, wofür man nur rund fünf Minuten brauche. Beim iPhone 4S muss man an mehreren anderen Bauteilen vorbei, um das Display abzunehmen. Bis es schließlich gelöst ist, brauche es 38 Arbeitsschritte.

Doch nicht alles am neuen iPhone ist so einfach zu reparieren. Durch die Bauweise ist es etwa nahezu unmöglich, den Kopfhöreranschluss auszuwechseln.