iPhone 5 mit kleinerem Anschluss

Die nächste iPhone-Generation wird statt dem bisherigen 30-Pin-Connector einen kleineren 19-Pin-Anschluss aufweisen, berichtet TechCrunch. Drei Hersteller hätten der Webseite berichtet, an einem 19-Pin-Connector zu arbeiten. Zusätzlich ist der Anschluss in einem YouTube-Video deutlich zu sehen. Der neue Port soll in der Größe eines Thunderbolt-Anschlusses erscheinen, mit diesem aber nicht kompatibel sein. Besitzer von Docking-Stations könnten sich, sollte sich der 19-Pin-Connector als Realität erweisen, schon mal auf eine Umrüstung vorbereiten. Die 30-Pin-Variante dient seit der dritten iPod-Generation für viele Apple-Geräte als Standard-Anschluss.