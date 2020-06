iPhone 5 ist robuster als seine Vorgänger

iFixYouri, eine Website die auch Reparaturen für iPhones aller Generationen anbietet, hat das neue iPhone 5 auf seine Robustheit getestet. Das Team, welches auch die Vorgängermodelle ausführlich in die Mängel genommen hat, bestätigte im Anschluss an den Test, dass das iPhone 5 das bisher robusteste Apple-Smartphone ist.



Neben einem klassischen Kratzempfindlichkeitstest, welchen das Gerät mit Bravur bestanden hat, wurden auch verschiedene Tests durchgeführt, die das iPhone 5 zu Boden beförderten. Die Testperson stand etwa plötzlich auf, während das iPhone auf seinem Knie lag. Oder aber es wurde versucht, das iPhone 5 in die Hosentasche zu stecken - ohne Erfolg und es fiel zu Boden. Jedes Mal, auch als das Gerät aus Brusthöhe fallen gelassen wurde, überlebte das Display den Sturz unbeschadet.

Das Display-Glas kam erst zu Bruch, als der Tester es mit viel Energie auf den Boden warf. Allerdings funktionierte das Gerät auch in diesem Fall noch. Im Vergleich mit dem Galaxy S III schnitt das iPhone 5 ebenfalls ganz gut ab: Das Samsung-Flagschiff zerbrach deutlich schneller.