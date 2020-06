iPhone 5 bei allen heimischen Mobilfunkern

Drei will das iPhone 5 ebenfalls ins Programm aufnehmen, und zwar zeitgleich mit allen anderen österreichischen Mobilfunkern. Ansonsten unterliege man strengsten Limitationen und darf nichts preisgeben, hieß es in den Tagen vor der Präsentation. Die Handset-Abteilung von Drei hat das iPhone 5 angeblich ebensowenig vorab ausprobieren können.



Orange will sein bisheriges iPhone-Angebot mit dem aktuellen Modell fortsetzen. Tarifmäßig werden Kunden zwei Optionen erhalten. Entweder man schließt einen Vertrag mit Bindung ab und erhält das Gerät stark vergünstigt oder man wählt die SIM-only-Option. Dabei hat man keine Vertragsbindung, zahlt aber mehr für das Gerät. Dennoch werde es auch dabei ein "sehr attraktives Angebot" geben. Eine Besonderheit bei Orange: Das iPhone 5 soll, wie jedes Smartphone des Anbieters, entsperrt, also für alle Netze freigeschaltet sein. Um Engpässe bei der Auslieferung des iPhone 5 zu vermeiden hofft man auf größere Stückzahlen als bisher, allerdings sei man hier völlig vom Hersteller abhängig. Wann genau das Smartphone in den Handel kommt, ist für Orange vor dem Apple-Event am Mittwoch noch unklar, man spekuliert aber mit Oktober. Interessierten Kunden legt der Mobilfunker ans Herz, sich eine Handyversicherung zuzulegen, schließlich würde das Gerät bald als beliebtes Diebesgut gelten.



T-Mobile komplettiert die Runde und will das iPhone 5 ebenfalls anbieten. Ob es einen speziellen Tarif geben wird, kann das Unternehmen noch nicht sagen. Was den erwarteten Kundenandrang und eventuelle Versorgungsprobleme betrifft, sind auch T-Mobile die Hände gebunden. Die Planung, wie man Engpässe vermeiden kann, fällt deshalb schwer. Im Übrigen appelliert das Unternehmen an seine Kunden, keine Versuche zu unternehmen, bisherige SIM-Karten in eine nanoSIM umzuwandeln. Im Gegensatz zur microSIM kann man eine nanoSIM nicht einfach durch Ausstanzen herstellen. Diverse auf der SIM gespeicherte Daten könnten dadurch verloren gehen.