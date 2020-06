iPad-Start drei Tage später als geplant

Der US-Technologieriese Apple hat die Lieferung der neuen Version seines Tablet-Computers iPad um drei Tage verschoben. Statt am 16. werde die nächste iPad-Generation am 19. März ausgeliefert, teilte der Konzern am Sonntag auf seiner Internetseite mit. Auf die Frage nach dem Grund antwortete Apple zunächst nicht. Einzige Stellungnahme des Konzerns: "Die Kunden-Nachfrage nach dem neuen iPad ist jenseits jeder Statistik und das Vorbestellungs-Kontingent ist bereits verkauft. Kunden können weiterhin online bestellen und erhalten ein vorraussichtliches Lieferdatum."



Ursprünglich hatte es geheißen, die neuen Flachcomputer sollten am kommenden Freitag in zehn Ländern gleichzeitig auf den Markt kommen, darunter in den USA und Deutschland.