iPad-Rivale von Microsoft erwartet

Dass der Software-Konzern mit Windows 8 nach einigen Jahren Verspätung endlich auch auf dem Tablet-Markt mitmischen will, ist kein Geheimnis. Jüngsten Berichten zufolge will Microsoft im Kampf gegen Apples iPad sowie Googles Betriebsystem Android mit einem selbst hergestellten Gerät punkten.



Wie sowohl das Medienportal The Wrap, als auch AllThingsD berichten, hat Microsoft für Montag in Los Angeles zu einem Medienevent eingeladen, bei dem eine „große Ankündigung“ zu hören sein wird. Den übereinstimmenden Berichten zufolge will Microsoft dort weitere Details zu seiner künftigen Tablet-Strategie bekanntgeben und auch ein eigenes Tablet vorstellen, dass von Microsoft selbst hergestellt werden soll.