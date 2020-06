iPad: Apple bietet Rückerstattung an

Apples Anwalt Paul Anastassiou versuchte allerdings vor dem Bundesgericht in Melbourne aber auch klarzustellen, dass Apple niemals behauptet hätte, dass die LTE-Funktion auch in Australien funktionieren würde. Das spielt in den Augen der ACCC allerdings keine Rolle, denn auch die Kennzeichnung als LTE-fähig hätte zahlreiche Apple-Kunden zum Kauf verleitet, die nun rund 110 Euro (140 Australische Dollar) zusätzlich für eine unnötige Funktion ausgegeben hätten.