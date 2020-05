iPad: 5-Jähriger gibt 2000 Euro in 15 Minuten aus

Im englischen Bristol staunten die Eltern des fünfjährigen Danny Kitchen nicht schlecht, als sie die Kreditkartenrechnung präsentiert bekamen. Der Junge hatte mit Erlaubnis der Eltern ein Gratis-Spiel heruntergeladen. Obwohl der Vater das Passwort für den Gratis-Kauf nur einmal eingegeben haben soll, fielen schließlich 1700 Pfund (knapp 2000 Euro) an Kosten an.



Denn wie sich später herausstellte, schaffte es der Fünfjährige innerhalb der kurzen Zeit von 15 Minuten wiederholt In-App-Inhalte um bis zu 69,99 Pfund zu erwerben, berichtet die BBC. Die E-Mails, in welchen die Eltern am nächsten Tag über die Einkäufe informiert wurden, wurden von diesen fälschlicherweise ignoriert, da sie an einen Fehler glaubten. Als dann jedoch die Kreditkarten-Firma wegen der ungewöhnlich hohen Kosten anrief, mussten die Eltern wohl oder übel den Tatsachen ins Auge blicken.



Eigentlich unerklärlich

„Wir wissen eigentlich immer noch nicht, wie er es geschafft hat“, werden die Kitchens zitiert. Seit dem iOS-Update 4.3 vor zwei Jahren trennt Apple nämlich aufgrund ähnlicher Beschwerden App- und In-App-Einkäufe mittels erneuter Passworteingabe. Eine Hintertür bietet aber die Einstellung, dass das Passwort nach Standard-Einstellung nur alle 15 Minuten eingegeben werden muss. Der Konzern zeigte sich zur Abwechslung gesprächsbereit und erließ den Eltern die Summe.



Wie man das iPad oder iPhone seiner Kinder vor solch unliebsamen Überraschungen schützen kann, lesen Sie auf futurezone.at.