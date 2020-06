iOS-Apps sammeln ungefragt Daten

Der Mitgründer und Chef von Path, Dave Morin, erklärte in Folge im Blog des Programmierers, dass Path so seinen Nutzern helfen wolle, Freunde und Bekannte bei Path leichter zu finden. Morin, der früher für Facebook gearbeitet hat, kündigte zugleich für die nächste Version der iPhone-App von Path ein Opt-in für das Hochladen der Kontaktdaten an. Die Version sei bereits hochgeladen und müsse noch von Apple freigegeben werden. In der Android-Version der App gebe es ebenfalls ein Opt-in.