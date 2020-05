Internet: Neuer Temporekord aufgestellt

Im Zuge einer Super-Computing-Konferenz hat ein Team der US-Universität Caltech zusammen mit kanadischen Wissenschaftlern der University of Victoria einen neuen Temporekord in Sachen Datentransfer aufgestellt. Den Forschern gelang es, Daten mit einer Geschwindigkeit von 186 Gigabits/Sekunde zu transferieren, wobei 98 Gb/s verschickt und gleichzeitig 88 Gb/s geladen wurden. Die Daten legten eine Distanz von 217 Kilometern zurück – vom Konferenzstandort in Seattle in ein Datenzentrum in Kanada. Als Verbindung diente ein reguläres, 100 Gb/s schnelles, bidirektionales Glasfaserkabel.