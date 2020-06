Intel kündigt 200 Dollar-Tablet an

Der Technologiekonzern Intel stellte am Dienstag das StudyBook, ein Tablet zu Bildungszwecken, vor. Das sieben Zoll (1024x600 Pixel) große Tablet mit Intel Atom-Prozessor soll als kostengünstiger Ersatz für Schulbücher seinen Weg in Schulklassen weltweit finden. Intel zufolge soll der Preis für das Tablet, entgegen der Konkurrenz von Apple, unter 200 US-Dollar liegen. Doch ähnlich wie bei der Ultrabook-Plattform will Intel hier nur die Rahmenbedingungen liefern, die Adaptierung und Anpassung soll durch andere Hardwarehersteller erfolgen.



So kann neben Windows 7 auch Googles mobiles Betriebssystem Android installiert werden - die Wahl soll bei der Schule liegen, die die Geräte für den Unterricht erwirbt. Auch der Speicher kann von 32 GB bis hin zu 128 GB variiert werden. Der Arbeitsspeicher ist allerdings auf ein Gigabyte begrenzt.