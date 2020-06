Instagram 3.0 integriert Fotokarte

Mehr Übersicht

Neben dem neuen Feature wurde auch der Foto-Überblick bei einzelnen Usern übersichtlicher gestaltet. Auch das Uploaden von geschossenen Bildern geschieht über eine überarbeitete Oberfläche. Zusätzlich zu den bekannten Optionen, das Foto auf diversen Plattformen wie Facebook, Twitter, Tumblr, Flickr, Foursquare sowie per E-Mail zu teilen, wurde die Option „Auf Deine Foto-Karte“ hinzugefügt. Dabei kann der Ort, an dem die Aufnahme gemacht wurde, auch optional benannt werden.



Eine Übersicht über die wichtigsten Neuerungen findet sich auf der Instagram-Homepage. Die aktuelle Version gibt es für Android and Apple iOS kostenlos zum Download.