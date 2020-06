Weltraumtechnik made in Austria

Österreichische Forschungseinrichtungen sorgen auch für den Daten-Strom am Boden: So nützt die Innsbrucker Firma ENVEO die Daten, um tagesaktuelle Karten der Schneebedeckung in Europa zu erstellen und das Abschmelzen der Alpengletscher zu dokumentieren. Und die TU Wien gewinnt aus den Satellitendaten Infos zur Bodenfeuchte, um Dürren, aber auch Überflutungen besser vorhersagen zu können. " Weltraumtechnik ist nichts Abgehobenes", sagte Technologie-Ministerin Doris Bures auf einer Pressekonferenz, die sich mit Österreichs Weltraumaktivitäten 2014 beschäftigte. Und sie bringe großen Nutzen für die Gesellschaft.

Auch an Bord der ESA-Raumsonde Rosetta ist rot-weiß-rote Technologie. Die Raumsonde soll nach zehnjähriger Reise im November auf einem Kometen landen, um dort wissenschaftliche Untersuchungen vorzunehmen. An Bord: das Mikroskop MIDAS. Es wurde vom Institut für Weltraumforschung der ÖAW in Zusammenarbeit mit Joanneum Research, RUAG und AIT entwickelt.