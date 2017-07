Seit dem 20. Jänner dieses Jahres ist Donald Trump offiziell der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Barack Obamas Amtszeit ist seit diesem Stichtag Geschichte. Ein offizielles Schreiben der Regierung, welches kürzlich an rund 200 neue Staatsbürger ausgesandt wurde, lässt anderes vermuten.

Fauxpas am Papier

Der Patzer des Verwaltungsapparats der Regierung führte dazu, dass in den Briefen, in denen die neuen Staatsbürger beglückwünscht wurden, die Unterschrift von Barack Obama zu lesen war. Das berichtet die Politik-Plattform The Hill unter Berufung auf den Tweet einer Kolumnistin der St. Louis Post. Aisha Sultan teilte am 14. Juli zwei Fotos des Briefes, den ihr aus Großbritannien stammender Ehemann erhalten hatte.

Binnen kürzester Zeit würde dem Tweet enorme Aufmerksamkeit zuteil und die Bilder verbreiteten sich wie ein Lauffeuer im Netz.

My British-born husband takes his oath of citizenship today. In the packet for new Americans, the welcome letter from POTUS is from Obama. ???? pic.twitter.com/O56cMj0hhx — Aisha Sultan (@AishaS) 14. Juli 2017

Im Interview mit The Hill sagte Gillian Christensen, Sprecherin der zentralen nationalen Einwanderungs- und Ausländerbehörde der Vereinigten Staaten (United States Citizenship and Immigration Services, USCIS), dass die Willkommensbriefe in der Regel von der neuen Administration gedruckt und dann an USCIS übermittelt werden. Im konkreten Fall habe man da wohl etwas "übersehen". Ein Fehler, der in rund 200 falsch gedruckten Dokumenten resultierte, so Christensen.

Gepatzt wurde offenbar auch bei einer Einbürgerungszeremonie im März dieses Jahres. Wie Twitter-Userin Jen Golbeck auf dem Mikrobloggingdienst schreibt, wurde bei den Feierlichkeiten zur Ehrung der neuen US-Bürger eine Videobotschaft von Barack Obama abgespielt.