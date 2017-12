In Bristol dürfen Vögel nicht auf Bäumen sitzen

In Clifton, einem Stadtteil von Bristol, wurden spitze Metallstifte auf Bäumen befestigt, um Vögel davon abzuhalten, sich auf den Ästen niederzulassen. Derartige Metallspitzen werden in der Regel auf Gebäuden montiert, um Tauben abzuwehren.

Zuvor hatten sich Anrainer beschwert, dass der Kot der Tiere den Lack ihrer parkenden Autos beschädigen würde, wie der Guardian berichtet. Der Guardian zitiert dazu einen Bewohner, der anonym bleiben wollte: "Die Stifte sind nur dazu da die Autos zu schützen. Es gibt ein großes Problem mit Vogelkot hier. Der kann eine echte Sauerei auf den Autos hinterlassen, und aus irgendeinem Grund versammeln sich die Vögel in diesem Gebiet." Man habe versucht, die Tiere mit anderen Methoden fernzuhalten, ohne Erfolg. "Ich glaube wir hatten einen Raubvogel aus Holz auf den Ästen, aber das schien nichts zu nützen."

Im Internet sorgen die Metallspitzen für Empörung. Wie die Bristol Post berichtet, wurde die Protestwelle von Jennifer Garrett initiiert, die auf Twitter ihren Ärger kundtat. "Dürfen Vögel jetzt nicht mehr auf Bäumen sitzen?", schrieb sie unter anderem. In den Kommentaren schlossen sich zahllose User der Kritik der Britin an.

Our war on wildlife: now birds are not allowed in trees...?! Pigeon spikes spotted in Clifton, Bristol above a car park. Has anyone seen this before? How is it allowed?!

????: thanks to Anna Francis pic.twitter.com/NuG9WvYBMj