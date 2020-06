Immer mehr Arten auf der Roten Liste

Ein Jahrestag für Fauna und Flora: Am 14. Juni 2014 ist es soweit, Naturfreunde begehen den 16. GEO-Tag der Artenvielfalt. Da Motto heuer lautet "Jede Art zählt: Wie Vielfalt die Natur stabil hält".

Wie instabil das ökologische Gefüge ist, zeigt die Rote Liste, welche die Weltnaturschutzunion IUCN kürzlich in aktualisierter Fassung vorgelegt hat: Sie enthält 73.686 wissenschaftlich untersuchte Arten, von denen 22.103 in ihrem Bestand akut bedroht sind. „Der Mensch verursacht gerade das größte Massenaussterben seit dem Verschwinden der Dinosaurier und es gelingt bisher nicht, den Artenschwund zu verlangsamen. Ganz im Gegenteil geht es immer mehr Arten an den Kragen. Lebensraumzerstörung, Wilderei und dazu noch der Klimawandel setzen den Arten immer stärker zu. Viele Arten leben daher in immer kleiner werdenden Gebieten und sind dadurch stark gefährdet“, warnt WWF-Artenschutzexperte Arnulf Köhncke.