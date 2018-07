"Hey, da ist Grundwasser": Die besten Bieranstich-Fails

"O'zapft is" ausrufen zu können, dürfte eine besondere Gnade sein. Nicht unbedingt, weil man auserkoren wurde, ein Bierfass mit Hammer und Bierhahn zu öffnen. Der Ausspruch bedeutet auch, dass man die Prozedur hinter sich gebracht hat - im besten Fall ohne sich groß zu blamieren.

Bieranzapfen ist eine Prestigeangelegenheit und es liegt in der Natur von Bierfässern, viel Stoff für peinliche Situationen bereitzuhalten. Mit drei Schlägen sollte der Bierhahn in das Faß getrieben werden, aber oft genug geht etwas dabei schief: Das Bier fließt nicht, Schaum spritzt in alle Richtungen oder das Fass ergießt sich in hohen Fontänen über den Parkettboden oder Biergartenkies.

Und das Perfide: Immer sind alle Augen und Kameras auf die arme Seele gerichtet, die die drei Schläge vornehmen muss. Siehe Tobias Moretti und die Fassöffnung bei der Jedermann-Premierenfeier. Dabei hat der Schauspieler mit dem Anzapfen bereits Erfahrung, im vergangenen Jahr ist es besser gelaufen. Der unerschöpfliche Youtube-Fundus zeigt, dass sich insbesondere Laien in eine Gefahrenzone begeben. Wir haben die besten Bieranstich-Fails gesammelt.