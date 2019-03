Heute live: Autor Remo Largo über Eltern-Kind-Beziehungen

Seit seinem Bestseller "Babyjahre" vor 24 Jahren folgen Eltern dankbar Remo Largos Ratschlägen. In seinem letzten Buch analysiert er, worunter Kinder und Erwachsene leiden: "Wir leben nicht mehr in kleinräumigen, übersichtlichen Lebensgemeinschaften und eingebettet in die Natur, sondern in einer Gesellschaft, die es in dieser Form erst seit 200 Jahren gibt." Was heute fehlt? "Das Großziehen der Kinder war in der Vergangenheit Aufgabe der Familie und der Gemeinschaft. Kinder entwickelten sich, indem sie mit Menschen unterschiedlichen Alters zusammenlebten, die ihnen als Vorbilder dienten. So eigneten sie sich die Regeln des sozialen Umgangs an."