Auf der Slackline über Schluchten

Slackline

Heinz Zak: Es ist eine eigene Welt mit viel Luft und Raum, in dem man sich bewegt. Es ist ausgesetzt, auf der Slackline wirkt die Tiefe stärker als auf einer Klettertour, sie springt einem ins Aug’. Es ist, als ob man in die Luft hinausgeht. Du musst vorher mit dir klären, ob du bereit bist. Sobald du auf die Slackline gehst oder auch in eine Wand kletterst, oder an einer Kante hängst, gibt es keine Gedanken mehr. Wenn du da noch nachdenkst, brennen dir die Nerven durch. Ich selber werde in besonders extremen Situationen glasklar, das ist ein Geschenk, das ich mitbekommen habe.

Denken Sie an die Möglichkeit, da hinunterzufallen?

Sobald solche Gedanken kommen, ist es aus. Ich schaue auch nicht hinunter, denn wenn du das tust, bist du auf dem Holzweg. Man braucht dafür eine positive Grundbestimmtheit. Da ist es sogar zu wenig, wenn man sich nur einredet, heute gut drauf zu sein. Aber das gilt für jeden Sport, auf einem gewissen Niveau denkt kein Athlet an das Scheitern. Ich hab das einmal erlebt, Gott sei Dank beim Training knapp über dem Boden: Als ich auf die Slackline ging, rief einer: ‚Fall nit oba!‘ Da bin ich runtergefallen. Weil man plötzlich daran denkt. Das ist, als ob der schreit: ‚Fall oba!‘

Gleichgewicht durch positives Denken – eigentlich eine hübsche Metapher für das Leben.

Das würde ich nicht so ausdrücken. Auf dem Berg ist zuerst viel fundiertes Wissen wichtig, die Technik zählt, und die Kenntnis über das Seil. Ich muss vorsichtig und umsichtig sein. Und mit viel Erfahrung hört man auch auf die innere Stimme. Mir hat die immer wieder geholfen. Die sagt dir dann: Heute ist es nicht so gut, und das hinterfragt man nicht.