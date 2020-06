Heute kommt der Nikolo

Nikolaus-Schokoladenfiguren sind am Montag (29.11.2010) in Berlin im Souveniershop im Kathedralforum St. Hedwig im Stadtteil Mitte zu sehen. Der heilige Nikolaus stand am Anfang beider Traditionen, sowohl der des Christkinds als auch des Weihnachtsmannes. Schon im Mittelalter beschenkte er die Kinder traditionell am Nikolaustag am 6. Dezember. Foto: Jens Kalaene dpa/lbn +++(c) dpa - Bildfunk+++

© Bild: dpa-Zentralbild/Jens Kalaene