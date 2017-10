Handy fällt auf fremden Balkon, Rettung wird viraler Hit

Wenn das Smartphone auf den Boden fällt, gibt es diesen Moment, in dem man inständig hofft, dass es keinen Schaden davon getragen hat. Besonders blöd ist es aber, wenn man die Funktionstüchtigkeit des Telefons nicht wirklich nachprüfen kann, weil das Handy auf dem Balkon des Nachbarn unter einem gelandet ist.

So passiert ist das der Kanadierin Liz Bertorelli, die von dem skurrilen Vorfall und ihren Bestrebungen, ihr Smartphone wiederzubekommen, auf Twitter berichtete.

In ihrem ersten Tweet beschreibt Bertorelli die missliche Lage und postet ein Bild davon. Ihr Smartphone ist auf den Balkon ihrer Nachbarn unter ihr gefallen. Es scheint noch zu funktionieren, denn das Handy blinkt immer wieder auf, wenn es Benachrichtigungen empfängt.

What did I do tonight? Oh ya know, dropped my phone off balcony to the unit below. Watchin' notifications roll in from afar is devastating. pic.twitter.com/o9lR3iqehc — Liz Bertorelli (@liznlbee) October 4, 2017

Bertorelli beschließt nach unten zu gehen, um bei ihren Nachbarn anzuklopfen. Doch niemand ist zu Hause. Sie schreibt also die Telefonnummer eines Freundes auf einen Zettel und wirft diesen ebenfalls auf den Balkon. Außerdem schiebt sie einen Zettel mit der Nummer durch die Eingangstür der Nachbarn.

Update: More notes for mailboxes and under their door. ???????? pic.twitter.com/3yyX1u5i0a — Liz Bertorelli (@liznlbee) October 5, 2017

Wenn wieder jemand zu Hause ist, können die Nachbarn bei dieser Nummer anrufen und Bertorelli bekommt ihr Smartphone wieder. Soweit der Plan. Dennoch fühlt sie einen großen Trennungsschmerz, auf der Arbeit fühlt sich Bertorelli "verlassen und alleine", wenn sie ihre Kollegen mit ihren iPhones in der Hand sieht.

Thought: Is this how Romeo and Juliette felt? ???????? — Liz Bertorelli (@liznlbee) October 4, 2017

Update: At work without my iPhone, seeing everyone else with their iPhones. Feeling lost and alone ???????? — Liz Bertorelli (@liznlbee) October 4, 2017

Sie füttert das Telefon sogar und wirft Brotkrümel auf den Balkon der Nachbarn.

Update: Feeding bae before work. Be safe on the third floor, I miss you already. #HomeAloneiPhone pic.twitter.com/98I5ZvVJLe — Liz Bertorelli (@liznlbee) October 4, 2017

Nach 16 Stunden ohne ihr iPhone berichtet Bertorelli, dass sie zwar noch immer am Leben ist, aber Instagram vermisst. Außerdem: Was soll sie ohne Gerät auf dem Klo machen?

Update: I have officially gone 16 hrs without my iPhone and I'm still alive and well just really miss signing into @instagram. — Liz Bertorelli (@liznlbee) October 4, 2017

HOW AM I SUPPOSE TO PREOCCUPY MYSELF ON TOILET WITHOUT AN IPHONE?? ???? ASKING FOR A FRIEND ???? — Liz Bertorelli (@liznlbee) October 4, 2017

Während von den Nachbarn noch immer jede Spur fehlt, beginnt es zu regnen. Bertorelli will ihr Smartphone mit einem Plastiksackerl schützen, was jedoch mehr schlecht als recht funktioniert. Verzweifelt fragt sie die Twitter-Gemeinde, ob sie ihre Drohne für die Rettung des Smartphones einsetzen soll. Sie bekommt prompt ein paar Ratschläge, wie sie sich das Telefon wieder zurückholen könnte. Die Vorschläge reichen vom Einsatz einer Strickleiter bis zu einer Eule.

Update: Neighbours still aren't home. IT IS POURING. Deploying bag on string to shield from water damage ???? pic.twitter.com/PL86kzNjwu — Liz Bertorelli (@liznlbee) October 4, 2017

Should I send my drone down? Y OR N? pic.twitter.com/gc8Awvz6Lc — Liz Bertorelli (@liznlbee) October 4, 2017

Update: I need to sleep ???? but I will be buying these supplies tomorrow and we can all hope for the best, okay? ❤️ #thankyou4thesupport pic.twitter.com/InOPxqVfxB — Liz Bertorelli (@liznlbee) October 5, 2017

Bertorelli probiert es am nächsten Tag mit zwei zusammengeklebten Wischmob-Stäben, doch auch dieser Plan scheitert. Mittlerweile sind die lokalen Medien auf ihre missliche Lage aufmerksam geworden und berichten von ihrem Problem.

Update: Haven't heard from neighbours, contraptions failed. Currently doing a video interview about my phone ???? pic.twitter.com/KLZ1Ptdw70 — Liz Bertorelli (@liznlbee) October 5, 2017

Schließlich startet Bertorelli mit einer Freundin einen letzten Rettungsversuch mit der umgebauten Drohne, der ihnen schlussendlich auch gelingt. Als sie ihr iPhone endlich wieder in ihren Händen hält, ist sie überglücklich. Offenbar wurde der Smartphone-Krimi von zahlreichen Twitter-Nutzern verfolgt, denn der erste Tweet wurde mittlerweile über 1.700 Mal retweetet.

Update: We have moved the iPhone to a better spot!!! PROGRESS PEOPLE!! pic.twitter.com/klPzZTTuhW — Liz Bertorelli (@liznlbee) October 6, 2017