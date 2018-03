Rihanna (30) liegt im Clinch mit der App Snapchat. Dabei geht es um eine Anzeige für eine Games-App, die mit dem Thema häusliche Gewalt spielte und mit dem Gesicht der Sängerin warb. "Ihr habt alle Frauen, Kinder und Männer, die Opfer häuslicher Gewalt wurden, fallengelassen. Vor allem die, die sich noch nicht getraut haben, darüber zu reden. Schämt euch", schrieb die Musikerin auf Instagram.

Das US-Unternehmen hatte die Anzeige für die Spiele-App bereits Tage zuvor zurückgezogen. Bei dem Spiel sollen sich Nutzer zwischen zwei Möglichkeiten entscheiden - in diesem Fall, ob sie eher Rihanna oder ihren Ex-Freund Chris Brown schlagen würden.

@Snapchat

This was one of the ads on Snapchat. What. The. Fuck.

How dare y'all disrespect @rihanna like this. Smh pic.twitter.com/JVbfzD9t69