Hackerangriff auf T-Mobile und tele.ring

Ein Unbekannter hat den Online Shop von T-Mobile Austria und tele.ring gehackt und möglicherweise auf Kundendaten zugegriffen. Das gab das Unternehmen am Donnerstag in einer Presseaussendung bekannt. Zugleich versicherte T-Mobile, dass sensible Informationen wie Bank- und Kreditkarten-Daten nicht betroffen waren. "Die Sicherheitslücke ist sofort nach dem Angriff geschlossen worden", betonte Unternehmenssprecherin Christina Laggner gegenüber der APA. Die Sicherheit der angegriffenen Server könne wieder garantiert werden.