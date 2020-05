Gute Luft macht Schule

Keine Frage, Atmen kann die Gesundheit gefährden. Doch obwohl die Verhältnisse in Privat- und in Arbeitsräumen großen Einfluss auf die Gesundheit haben, fragen nur wenige Ärzte ihre Patienten danach, wie sie wohnen oder was sich am Arbeitsplatz abspielt.

Eine Aktion der Plattform „ MeineRaumluft“ will dem Bewusstsein dafür in weiten Bevölkerungskreisen, und zwar von klein an, auf die Sprünge helfen. Über 1000 Schulklassen wurden bereits jeweils für eine Woche lang Messgeräte zur Verfügung gestellt, um Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Kohlendioxid (), die Luftaustauschrate und die Konzentration der Luftionen zu dokumentieren. Letztere gelten als bedeutende Indikatoren für gesunde Raumluft.

Kohlendioxid hingegen ist bekanntlich ein Indikator für „dicke Luft“. Ein hoher CO2-Wert führt zu Kopfschmerzen, Müdigkeit und Konzentrationsschwäche. Im Schnitt wurde in den Test-Klassen eine überhöhte -Konzentration festgestellt, sogar mit erschreckenden Spitzenwerten. Auch das Gesamtergebnis präsentiert sich ernüchternd: In den Unterrichtsräumen ist es zu warm und zu trocken. Ausgespart bleibt bei den Tests der Plattform „ MeineRaumluft“ der Schadstoffcocktail aus Formaldehyd, Acetonen, Benzenen und anderen chemische Verbindungen, die Möbeln, Teppichen, Lacken, Klebern, Druckern, Kopiergeräten und Putzmitteln entweichen. Manche davon werden als allergieauslösend, karzinogen oder erbgutschädigend eingestuft. Präzise Messungen sind kostenintensiv.