"Größe zählt": Aufregung um Werbung für Brust-OP

Nach dem Motto "Es kommt auf die Größe an" wirbt der kalifornische Schönheitschirurg Chirurg Eichenberg für Brustvergrößerungen - und macht sich zumindest bei der weiblichen Bevölkerung in Murrieta damit nicht gerade beliebt. In Anspielung auf die Körbchengrößen von Büstenhaltern stellt Eichenberg auf seinem Werbeplakat einen kleinen Kaffeebecher mit einem "B" darauf einem großen mit einem "D" gegenüber.