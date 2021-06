Kinder erzählen von ihrer Flucht

Ihre Freundin Rasha, 12 Jahre alt, kann noch immer nicht glauben, dass sie auf Facebook ein zweites Mal arg bestraft wurde. Sie musste in diesem sozialen Netzwerk mitansehen, wie das Foto ihres ermordeten Cousins tagelang zirkulierte: "Ich weiß nicht, wer ihn fotografiert hat und wer das Foto ins Netz gestellt hat. Aber es wurde sehr oft geteilt." Nasrin, 13, ist indes mit ihrer Mutter von daheim fort, um ihren Brüdern und ihrem Vater nach Europa zu folgen. Während des Gesprächs zittern ihre Beine. Plötzlich beginnt das Mädchen bitterlich zu weinen. Was sie erlebt hat, ist schwer in Worte zu fassen: "Es war noch in der Türkei, da ist die Mama zusammengebrochen und nicht wieder aufgestanden." Stillstand des Herzens. Gestorben im Niemandsland. Rasha musste den Tod ihrer Mutter aus nächster Nähe mitansehen.

Ihre Aufregung wird nicht kleiner, als sie von ihren Todesängsten erzählt. Auf dem Weg durch dunkle Wälder, beim Anschleichen zum Versteck des Schlauchboots. "Es war eiskalt, und es waren viel zu viele Menschen in dem kleinen Boot. Ich habe mir gedacht, dass wir das niemals schaffen werden." In Griechenland hatte sie nur mehr Wasser und Brot für eine Woche. "Da habe ich mir gedacht: Das war’s dann." Auf die Frage ihrer Lehrerin, was sie macht, wenn sie traurig ist, sagt Nasrin: "Musik aufdrehen und tanzen."

Die drei Mädchen haben Schlimmes erlebt. Auch vor ihrer Schule explodierte eine Bombe und riss mehrere Mitschüler in den Tod. Sie sind sich darüber einig, dass das keine Soldaten waren, sondern Terroristen. Und sie legen Wert auf die Feststellung, dass sie selbst keine Terroristen sind: "Vor den Terroristen sind wir doch weggelaufen. Deshalb sind wir doch hier."