Googles Android verletzt Urheberrecht

Im Patentstreit um das Handy-Betriebssystem Android ist Google wegen einer Urheberrechtsverletzung schuldig gesprochen worden. Google habe mit Android das Copyright des Softwarekonzerns Oracle für die Programmiersprache Java gebrochen, entschied eine Jury in San Francisco am Montag. Konkret habe Google Oracles Patent auf neun Zeilen Java-Code verletzt, welche in Android genutzt wurden. Allerdings waren die Geschworenen in der Frage uneins, ob Google womöglich durch eine Ausnahmeklausel des US-Urheberrechts geschützt sei, welche "fair use" ("angemessene Verwendung") von geschütztem Material erlaube.